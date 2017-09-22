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Aksaray’da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 2 Tutuklama

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Aksaray’da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 2 Tutuklama
Aksaray'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri 2 torbacıyı esrar ve eroinle yakaladı.

Aksaray'da sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri 2 torbacıyı esrar ve eroinle yakaladı.

Olay, Hasas Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheliyi teknik ve fiziksel takibe alan İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, yeterli delil ve bulguya ulaştıktan sonra operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda Bekir E. ve Tuğrul G. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, üzerlerinde yapılan aramada 1 kilo 185 gram kubar esrar ve 38 gram eroin maddesi ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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