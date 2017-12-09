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Aksaray’daki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Afgan Tutuklandı

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Aksaray’daki Uyuşturucu Operasyonunda 4 Afgan Tutuklandı
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları belirlenerek gözaltına alınan 9 Afganistan uyruklu şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ve kullandıkları belirlenerek gözaltına alınan 9 Afganistan uyruklu şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu 9 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı ve uyuşturucu kullandığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, kimliklerini belirledikleri 9 ayrı şahsı takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan ekipler, operasyon için bugün sabahın ilk ışıklarında düğmeye bastı. Hamidiye, Minarecik ve Ereğli Kapı mahallelerinde 6 ayrı eve eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 Afganistan uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılar aramalarda 150 gram eroin maddesi, 80 gram afyon sakızı ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Afganistan uyruklu Salih E., İslam S., Abdol Rahman Ö., Abdol Tavab S., Abdullah A., Rahim C., Muhammed M., İshak S. ve Ziya S., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şüpheli de savcılıkça serbest bırakıldı.

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