Aksaraylı Gazilerden Başkan Yazgı’ya Teşekkür

Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ ve beraberindeki gazi heyeti, Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla katıldıkları...

Muharip Gaziler Derneği Aksaray Şube Başkanı Mustafa Dağ ve beraberindeki gazi heyeti, Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi'nin katkılarıyla katıldıkları Karadeniz bölgesine kültür gezisi dönüşünde Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Dağ ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, kendilerine her zaman büyük destek sağlayan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür ederek, "Öncelikle Ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi 15 Temmuz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor hayatta olanlara sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Sayın Başkanımız her zaman yanımızda olmuştur. Biz Kültür gezilerimizi sizin sayenizde güzel bir şekilde tamamladık. Aksaray'a layık olmak şekli ile elimizden gelen tüm enerjimizi sarf ettik ve devam etmeye devam edeceğiz. Öncelikle gezi için teşekkür ediyorum. En iyi şekilde ilimizi temsil etmeye çalıştık. Gayet de güzel oldu" dedi. Dağ, Başkan Yazgı'ya katkılarından ve desteğinden dolayı tüm gaziler adına teşekkür etti.

Belediye Başkanı Yazgı ise yaptığı konuşmada, "Allah gazilerimizin hepsinden razı olsun. Hele bu dönemlerde 15 Temmuz dolayısı ile bizde bu hafta boyunca bu olayı hiçbir zaman unutmayacağımızı ama sadece 15 Temmuz değil tabi ki Kıbrıs'ta yaşananlar diğer yerlerde yaşananlar, değerli gazilerimize de ben şükranlarımı minnetlerimi sunuyorum. İyi ki sizler varsınız ki bizler burada rahat görev yapabiliyoruz. Hizmetlerimizi daha iyi bir şekilde yapabiliyoruz. Sizin hakkınız ödenmez, yapmış olduğunuz fedakârlık da ödenmez. Sizlerin yapmış olduğunuz ve gerçekleştirmiş olduğunuz her şey bizler için hele genç kuşaklarımız için çok güzel örnekler, bu örneklerinde biz farkındayız. Farkında olmaya da devam ediyoruz. Yapacağımız yapmamız gereken ne varsa da yanınızdayız. Bu tür gezileri yapmanız benim hakikaten çok hoşuma giden, desteklediğim bir proje. Başka illerdeki gazilerimizi görmeniz, değişik illerimizi görmeniz bizleri çok mutlu ediyor. Oraya gittiğiniz zaman da sizleri ağırlayan değerli büyüklerimize de teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" dedi.