Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor Projesi 4. Yılında

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi öncülüğünde 3 yıl önce başlatılan "Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor" proje kapsamında 1 milyon kitabın okunması...

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi öncülüğünde 3 yıl önce başlatılan "Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor" proje kapsamında 1 milyon kitabın okunması hedefleniliyor.

Akşehir İlçe Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Eğitimevi Organizasyonu işbirliğiyle başlatılan "Akşehir Bir Milyon Kitaba Koşuyor" isimli projenin 4. Yılı bugün yapılan törenle start aldı. Türkiye'ye örnek bir proje çatısı altında yaşam boyu okuma alışkanlığı sağlamak ve katılımcı hedef kitlesinin kitap okuma oranını yükseltmenin amaçlandığı proje sayesinde; Akşehir ilçe genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak, "Kitap Kumbaram" adlı etkinlik sayesinde ilkokul öğrencilerine tutumlu olma alışkanlığı kazandırmak, ebeveynlerin de dahil olduğu kitap okuma etkinlikleriyle günümüzde iyiden iyiye kaybolmaya başlayan "ailece vakit geçirme" olgusunu en güzel şekliyle canlandırmak, canlı tutmak, okullarda yazar-öğrenci buluşmaları organize ederek öğrencilerde okuma-yazma sempatisi oluşturmak hedefleniyor. 2017- 2018 eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edecek projede; ilkokul, ortaokul ve liseler arasında ödüllü kitap okuma yarışması, Kitap Kumbarası, Akşehir Kitap Günleri adı altında kitap fuarları ve Akşehir'e her hafta bir yazarın gelmesi sağlanarak okullarda öğrencilerle buluşturulacak. Proje kapsamında düzenlenecek olan kitap okuma yarışmasında dönem sonunda dereceye girenlere dizüstü bilgisayar, minibook, tablet ve zeka oyunları seti armağan edilecek. Projenin 4. yılı başlaması münasebetiyle Akşehir Kültür Merkezi'nde bir program düzenlendi.

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Açılış konuşmasını yapan proje ortağı Eğitimevi Organizasyon yetkilisi Ahmet Ortadeveci, "Birçok ilde Büyükşehirde veya şehirde kitap projesi yapıyoruz. Yazarlar anlamında, katılım anlamında, getirdiğimiz yazarların memnuniyetleri anlamında, çok iyi dönüşler aldığımız istisna bir yer olduğu için Akşehir'i ayrıyeten önemsiyor hem yöneticileri hem de velilerimizi ve öğrencilerimizi çok tebrik ve takdir ediyorum. Şunu özellikle belirtmek istiyorum ki 4 yıldır bu projeyi Akşehir'de istisnasız devam ettiriyoruz. Gerçekten Türkiye şartlarında 4 yıldır arka arkaya yürüyen benim bildiğim başka bir eğitim projesi yok. Biz şu anda Akşehirliler olarak çok istisna bir şekilde bu projeyi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Başoğlu ise, okumanın önemine dikkat çekerek, "Okumak var olmaktır, okumak kendini bilmektir. Okumak aydınlığa kapı aralamaktır, okumak karanlığa savaştır. Eğer biz okumanın ne demek olduğunu layıkıyla kavrayabilmiş olsaydık, insanlık olarak öncelikle ümmeti Muhammed diye tabir ettiğimiz İslam ülkeleri, İslam toplumları bugün bu halde olmazdı. Kuran'ın ilk emri olan "oku" emrini terk ettik. Terk edilince gelişmeler durdu. Başımıza efendiler geldi ve geri kalmışlığın, tıkanmışlığın acısını çok ağır bedelle ödemeye başladık. Başkalarından medet ummanın, bu sıkıntıların bitmesini beklemenin hiçbir faydası olmayacaktır. Tek çare okumak, kendimize gelmek, gelişmenin fitilini ateşlemektir. Eğer bu gelişmeyi sağlarsak kesinlikle ve kesinlikle yeniden kendimize geleceğiz, yeniden diriliş başlayacaktır" diye konuştu.

Akşehir İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Eği de, proje kapsamında 4 yıl boyunca yapılan etkinlikler ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Eği, "Bu yıl toplamda 58 kitap okuma ve yarışma kitabı olarak belirlendi. Her biri değer eğitimi temalı olan ve öğretmenlerimizce seçilen bu kitapların ümit ederim ki öğrencilerimiz tarafından beğeniyle okunacaktır. Proje kapsamında seçilen kitapları; Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediye Başkanlığı, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Okul Aile Birlikleri ve velilerce temin edilerek öğrencilerimize sunulacaktır. Proje çerçevesinde bazı etkinliklerimizin ana başlıkları da; yazarların okullardaki etkinliği, ailemle kitap okuyorum etkinliği, ailemle her güne bir masal etkinliği, kitap fuarı etkinlikleri şeklinde yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"3 yıldır açılışını yaptığımız Kitap Fuarına da yaklaşık 70 bin ziyaretçi katıldı"

Böylesine büyük ve önemli bir projeyi 4 yıldır devam etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Ülkemizde örnek bir proje olan yaşam boyu okuma alışkanlığını kazandırmanın yanı sıra şehrimiz genelinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine düzenli okuma alışkanlığını aşılamayı, tutumlu olmayı öğretmek, ebeveynlerinde dahil olduğu kitap okuma etkinlikleriyle günümüzde iyiden iyiye kaybolmayı başlayan ailece vakit geçirme olgusunu en güzel şekliyle canlandırmak gibi hedeflerle projemizin 3'üncü yılını geride bıraktık. Bu projemizin ilk yılı olan 2014-2015 eğitim öğretim yılında 200 bin kitap okunması sağlandı. 2015-2016 eğitim öğretim yılında 250 bin, geçtiğimiz yılda ise 270 bin 125 kitap okuması sağlandı. Bu 3 yıllık süreçte 95 yazarımızı Akşehir'e getirerek imza günleri, söyleyişiler ve konferanslar gerçekleştirdik. Ayrıca 3 yıldır açılışını yaptığımız Kitap Fuarına da yaklaşık 70 bin ziyaretçi katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine koşar adımlarla ilerlediğimiz bu günlerde büyük bir azim ve gayretle eğitiminize büyük önem vermenizi sizlerden istirham ediyoruz. Güçlü ve güvenli ülke konumunu hedefleyen Türkiye'nin geleceği ,sizlerin elinde olacaktır. Sizler yeni beyin gücüyle Türkiye'nin kalkınma odağısınız. Ülkemiz Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine yine sizlerle ulaşacaktır. Sizler zengin tarih ve kültür birikimine sahip medeniyetler inşa etmiş ve bu medeniyetlerin günümüze kadar taşımış bir milletin evlatlarısınız. Geleceğe ışık olan siz değerli öğrenci kardeşlerime başarılar diliyor milli ve manevi değerlerimizi sahip bir genç olmanızı yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ayrıca kitap projemizde desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve ekibine, bütün eğitim camiamıza, okul müdürlerimize ve öğretmenlerimize, öğrenci velilerimize yine paydaşlarımızdan Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ve heyetine teşekkür ediyorum. Bu proje inşallah ümit ediyorum ki; okuyan, anlayan, iletişim kurabilen milli ve manevi değerlere sahip çıkan sağlıklı nesiller yetişmesine vesile olur" ifadelerini kullandı.

"Kaymakamlık olarak bugüne kadar 55 milyar tutarında katkımız oldu"

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de, böyle bir projenin paydaşı olmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "Akşehir 1 Milyon Kitaba Koşuyor projemizi ben çok önemsiyorum. Geldiğim günden itibaren ben bu projeyi önümde buldum, çok sevdim ve benimsedim. Maddi ve manevi olarak destekliyoruz. Kaymakamlık olarak bugüne kadar 55 milyar tutarında katkımız oldu. Bundan sonrada katkılarımız olmaya devam edecektir. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var "Bir mum diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez" diye, dolasıyla bizler her birimiz burada birbirimizin ışığını tutuşturmuş olacağız. Meşalelerimizle kendimizi yol vermiş, yön göstermiş olacağız, o anlamda ben emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Belediyemizi, Milli Eğitimimizi, Ticaret ve Sanayi Odamızı, ve tüm eğitim paydaşlarını tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Program sonunda Şair ve TV Programcısı Serdar Tuncer, okumanın önemi hakkında öğrencilere kısa bilgiler vererek Necip Fazıl Kürek'in "Çoğu Gitti, Azı Kaldı" isimli şiirini seslendirdi.Akşehir'de 3 yıl önce başlatılan proje ile bir milyon kitabın okunması hedeflenirken; şu ana kadar 720 bin kitabın okunması sağlanıldı. Proje ile ilgili bilgiler, Akşehir Belediyesi web sitesi ile facebook.com/aksehirokuyor sosyal hesabından takip edilebilecek.

Programa; Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.