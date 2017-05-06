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Akşehir Belediyesi Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

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Akşehir Belediyesi Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yoğun İlgi Gördü
Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen hıdrellez etkinliği yoğun ilgi gördü.

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen hıdrellez etkinliği yoğun ilgi gördü.

Akşehir Kent Ormanı Nimetullah Nahcivani Türbesi civarında düzenlenen hıdrellez etkinliğinde Belediye Başkanı Salih Akkaya, etkinlik alanındaki vatandaşlara hıdrellezin kutlu olmasını dileyerek onlarla sohbet etti. Etkinlikte Akşehir Belediyesi Mehter Takımı tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Etkinlik alanında yapılan ip atlama, halat çekme yarışı, çuvalla koşma yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma yarışı, yumurta tokuşturma yarışı gibi geleneksel hıdrellez eğlenceleri katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Yarışmalarda başarılı olanlara etkinliğe katılan protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi. Yapılan etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 14 yıldır hıdrellez kutlama geleneklerinin devam ettiğini belirterek, "Her geçen gün hemşehrilerimiz de sağ olsunlar artarak katılıyorlar. Hıdrellezin, bizim Türk kültürüne yerleşmiş, bizim birlik ve beraberliğimizin artması için önemli bir gelenek olduğuna inanıyorum. İnşallah böyle güzel kültürel faaliyetlerimizin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını, bir ve beraber olduğumuz müddetçe de bu milleti inşallah hiç kimsenin diz çöktüremeyeceğini yine hep beraber burada haykırıyoruz" dedi.

Etkinlikte gölle ikramı öncesi yılın bereketli, sağlıklı ve bolluk içinde geçmesi için dua edildi. Duanın ardından etkinliğe katılan protokol tarafından Akşehir Belediyesinin ikramı olan gölleler vatandaşlara dağıtıldı. Buğday, nohut kuru fasulye gibi baklagillerin haşlanarak pişirilmesinden oluşan ve bereketi temsil eden beş bin kişilik gölleden almak isteyen vatandaşların yoğun talebi sayesinde gölle kazanları kısa sürede boşalırken, vatandaşlar hıdrellezin böyle manalı bir şekilde kutlanmasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Hıdrellez etkinliğine Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdullah Bahadır Örs, ilçe protokolü, bazı kamu kurum müdürleri, Akşehir Belediyesi meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşehir Belediyesi Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Akşehir Belediyesi Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

Akşehir Belediyesi Geleneksel Hıdrellez Etkinliği Yoğun İlgi Gördü

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