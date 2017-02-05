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Akşehir Belediyesi Sıra Yarenlerinden Gösteri

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Akşehir Belediyesi Sıra Yarenlerinden Gösteri
Konya'nın Akşehir ilçesinde yarenlerin gösterisi büyük beğeni topladı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde yarenlerin gösterisi büyük beğeni topladı.

Milli Kültürün zengin örneklerinden biri olan ve hala yaşamaya devam eden sıra yarenliği geleneğinin başarılı temsilcileri Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri, Akşehir Kültür Merkezi'nde bir gösteri sergiledi. Sıra Yarenleri'nin programına, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Akşehir Belediyesi Fasıl Grubu tarafından verilen müzik dinletisi ile başlayan gösteride, Sıra Yarenleri ve misafirler çalan oyun havaları eşliğinde oyun oynadı. Yaren geleneği oyunlarına ve skeçlere yer veren yarenler, çekilişle izleyenlere çeşitli hediyeler de dağıttı.

Program sonunda, Sıra Yarenleri Yiğitbaşılık görevini devreden Ali Abik tarafından Yaren Sancağı ve Türk Bayrağı Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'ya teslim edildi. Başkan Akkaya da sancak ve Türk Bayrağını yeni Yiğitbaşı Erol Gönül'e teslim etti.

Gösteri toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Akşehir Belediyesi Sıra Yarenlerinden Gösteri

Akşehir Belediyesi Sıra Yarenlerinden Gösteri

Akşehir Belediyesi Sıra Yarenlerinden Gösteri

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