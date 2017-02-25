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Akşehir Kyk’dan, Huzurevine Ziyaret

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Akşehir Kyk’dan, Huzurevine Ziyaret
Konya'nın Akşehir İlçesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Bünyamin Efe, yurtta kalan öğrencilerle birlikte Akşehir Nasreddin Hoca Huzurevinde yaşlıları...

Konya'nın Akşehir İlçesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Bünyamin Efe, yurtta kalan öğrencilerle birlikte Akşehir Nasreddin Hoca Huzurevinde yaşlıları ziyaret etti.

Gençlerin kendilerini ziyaret etmesinden mutlu olan huzurevi sakinleri, onlarla birlikte sohbet edip vakit geçirdi. Huzurevi Müdürü Fahri Çavdar, KYK öğrencilerinin bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, yaşlıların bu tür ziyaretlerle moral bulduğunu söyledi. Akşehir KYK Müdürü Bünyamin Efe'de, huzurevi sakinlerini Akşehir Kredi ve Yurtlar Kurumuna davet etti.

Akşehir Kyk’dan, Huzurevine Ziyaret

Akşehir Kyk’dan, Huzurevine Ziyaret

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