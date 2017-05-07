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Akşehir’de, "Ailede Akraba Ve Kaynanalar İle İletişim" Semineri

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Akşehir’de, "Ailede Akraba Ve Kaynanalar İle İletişim" Semineri
Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından organize edilen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünün de katkı sağladığı aile...

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından organize edilen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğünün de katkı sağladığı aile eğitim seminerinde "Ailede Akraba ve Kaynanalar ile İletişim" konusu işlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Semin Güler Oğurtan tarafından "Ailede Akraba ve Kaynanalar ile İletişim" konulu bir sunum gerçekleştirildi. Sosyal dokunun güçlenmesinin yanı sıra gelin, damat ve kayınvalide ilişkilerini de değerlendiren Dr. Semin Güler Oğurtan, eşlerden birinin veya her ikisinin de kendi ebeveynlerinden gereğince bağımsızlaşmaması dolayısıyla kendi evliliğine sahip çıkmaması, evlilik ilişkileri sorumluluğunu taşıyamaması, eşlerden birinin ailesine maddi yönde bağımlı olmasını, ailelerin çiftin hayatına ve kararlarına sürekli karışması, karı koca arasındaki ilişkilerine dışarıdan müdahale edilmemesi gerektiği gibi konuları anlattı.

Konferans sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Müftüsü Ahmet Kardaş ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Semin Güler Oğurtan'a günün anısına Nasreddin Hoca'nın ters çalışan saatini armağan etti.

Akşehir’de, "Ailede Akraba Ve Kaynanalar İle İletişim" Semineri

Akşehir’de, "Ailede Akraba Ve Kaynanalar İle İletişim" Semineri

Akşehir’de, "Ailede Akraba Ve Kaynanalar İle İletişim" Semineri

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