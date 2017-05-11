Akşehir’de Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Olay, ilçeye bağlı Engili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına gelen bir ihbar üzerine ekipler Engili Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda kazı yapan Mustafa Ö. (51), Yüksel K. (45), Halise Sevgi Ü. (49) ve Rabia B. (47) isimli dört kişiyi suçüstü yakalandı. Kazı yapan şahıslarla birlikte kazma, kürek, kova ve halat ele geçirildi. Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yapan dört kişiyi ifadelerini almak için İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.