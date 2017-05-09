Akşehir’de Kaçak Sigara Operasyonu

Konya'nın Akşehir ve Çumra ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 9 kişi de gözaltına...

Konya'nın Akşehir ve Çumra ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 10 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 9 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı, Akşehir ve Çumra İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akşehir merkezli Konya ve Çumra ilçesinde sabah saatlerinde kaçak sigara operasyonu düzenledi. Ev ve iş yerleri ile araçlarda yapılan aramalarda yaklaşık 10 bin paket kaçak sigara ile av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında Özer A. (46), İlyas B. ( 42), Celalettin A. (54), Muhittin A. (47), Mehmet O. (24), Rıdvan K. (32), Bayram Ç. (50), Bekir O. (41), Nur B. (45) gözaltına alındı. Şüpheliler Akşehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler hastanedeki işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.