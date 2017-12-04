Akşehir’de Motosiklet Hırsızı Yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde, bir evin önündeki motosikleti çaldığı iddia edilen kişi güvenlik güçlerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akşehir Yaylabelen Mahallesi'nde Kamil K.'ye ait evin önünden gece yarısı motosikleti çaldığı iddia edilen bir kişi güvenlik güçlerinin takibi sonucu çaldığı motosikletle birlikte yakalandı. Motosikleti çaldığı iddia edilen İ.O. (29) Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgulamasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.