Akşehir’de Ygs’ye Girecek Öğrencilere Motivasyon Semineri

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ilçe genelindeki liselerde öğrenim gören LYS sınavına girecek 12. sınıf öğrencileri için bir motivasyon semineri...

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ilçe genelindeki liselerde öğrenim gören LYS sınavına girecek 12. sınıf öğrencileri için bir motivasyon semineri düzenledi.

Akşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kişisel Gelişim Uzmanı - Yazar Ahmet Şerif İzgören'in konuşmacı olduğu seminere, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel, bazı kamu kurum müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kişisel Gelişim Uzmanı ve Yazar Ahmet Şerif İzgören, "Gazete kağıdından Paraşüt Yapmak" konulu seminerde, kişisel başarının önemine dikkat çekilerek başarıya gidilen yolda hedef belirleme, istek ve motivasyonun önemi eğlenceli bir dille katılımcılara aktarıldı. Konuşmasında sık sık başarıya ulaşmış kişilerin hayatlarından örnekler sunan İzgören, "Yaptığınız işe odaklanırsanız ve o işi yürekten yaparsanız başarıya ulaşırsınız. Ne iş yapacaksanız yapın yaptığınız işte bir nedeniniz olmalı ve yapacağınız işin hayalini kuracaksınız. İşinizde başarılı olmanız için iş kalitesi, girişimcilik ve dürüstlük elbette ki çok önemlidir. Ancak bu değerlere vatan sevgisi ve hoşgörüyü de eklemelisiniz. Yapacağınız işi tutkuyla yapın. Hayatta bir nedeniniz varsa başarılı olursunuz" dedi.

Seminer sonunda Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, tarafından Ahmet Şerif İzgören'e bir plaket takdim edilirken, İzgören katılımcılara kitaplarını da imzaladı.