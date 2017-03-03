Aksu Köyü Müzesi Açılışa Gün Sayıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Aksu Köyü Müzesi açılış için gün sayıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Aksu Köyü Müzesi açılış için gün sayıyor.

Başkan Recep Altepe, Kestel'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aksu Köyü Müzesi'nde incelemelerde bulundu. Altepe, "UNESCO dünya kültür mirası listesinde yerini alan Bursa, bütün semtleriyle artık bir evrensel değer. Kültürümüzün en güzel hafızalarından biri de müzelerimiz. Müzeler konusunda da Bursa öncü ve örnek" dedi.

Başkan Altepe, Avrupa Müzeler Akademisi'nin Türkiye'deki temsilcisinin de Bursa Büyükşehir Belediyesi olduğunu belirterek, "Her konuda olduğu gibi müzelerle ilgili de bütün şehirlerimize Bursa olarak rehberliğe devam ediyoruz. Şu anda 52 kent müzesine danışmanlık yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Bursa'nın merkezinde sık sık yeni müzelerin ziyarete açıldığını söyleyen Recep Altepe, "Bursa'mızın kültürel hayatına yeni müzeler kazandırıyoruz. İlk olarak 4 müzemiz vardı, şu anda ise 16 müzeye ulaştık. Aksu Köyü Müzesi ile 17. müzemizi de tamamladık ve yakında ziyarete açıyoruz" dedi.

Aksu Köyü'nün Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı önemli bir merkez olduğunu dile getiren Başkan Recep Altepe, "Aksu köyünün yeniden canlandırılması çalışmaları sırasında köy müzemizi de oluşturduk. Daha önce tarihi bir hamam olan mekan son olarak harabe halindeyken yeniden ele alındı ve canlandırıldı. Restorasyon ve rekonstrüksiyonu tamamlandıktan sonra müze olarak faaliyete başlayacak. Köyde kullanılan kırsal yaşam malzemelerinin ve köy kültürünün sergileneceği müze, Aksu Köyü'nün geçmişini geleceğe taşıyacak olan güzel bir birikimi sunuyor" diye konuştu.

Başkan Altepe, son düzenlemelerin yapıldığı müzenin yaklaşık 1 ay sonra açılacağını ifade ederek, "Bursa olarak tarihi kültürel mirasta örnek oluyoruz. Kırsal kültürü, UNESCO'nun gündemine getiren şehir olduk. Kırsal kültürde önemli bir dal da köy müzeleri 10'un üzerinde açılmayı ekleyen müzemiz var. Bursa bu konuda da Türkiye'de öncü oluyor" şeklinde konuştu.