Aksu’da Kullanılmayan Binalar Yıkıldı

Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor ve 2016-15 sayılı Bakanlık Genelgesi uyarınca...

Antalya'nın Aksu ilçesi'nde kullanılmayan 2 binayı yıkıldı.

Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor ve 2016-15 sayılı Bakanlık Genelgesi uyarınca Güzelyurt ve Kemerağzı Mahallelerinde bulunan 2 kullanılmayan binayı yıktı. Güzelyurt ve Kemerağzı Mahallerinde uzun süredir kullanılmayan, terk edilmiş, yıkılma tehlikesi bulunan 2 bina Aksu Belediyesi ekipleri tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. Maddeleri uyarınca yıkıldı.