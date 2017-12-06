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Aksu’da Kullanılmayan Binalar Yıkıldı

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Aksu’da Kullanılmayan Binalar Yıkıldı
Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor ve 2016-15 sayılı Bakanlık Genelgesi uyarınca...

Antalya'nın Aksu ilçesi'nde kullanılmayan 2 binayı yıkıldı.

Aksu Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor ve 2016-15 sayılı Bakanlık Genelgesi uyarınca Güzelyurt ve Kemerağzı Mahallelerinde bulunan 2 kullanılmayan binayı yıktı. Güzelyurt ve Kemerağzı Mahallerinde uzun süredir kullanılmayan, terk edilmiş, yıkılma tehlikesi bulunan 2 bina Aksu Belediyesi ekipleri tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. Maddeleri uyarınca yıkıldı.

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