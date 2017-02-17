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Aktaş Doğubeyazıt’a Gidiyor

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Aktaş Doğubeyazıt’a Gidiyor
Ağrı'nın Doğubeyazıt Belediye Başkanı Rohat Özbay'ın gözaltına alınmasının ardından Kaymakam Ulaş Akhan kayyum olarak atandı.

Ağrı'nın Doğubeyazıt Belediye Başkanı Rohat Özbay'ın gözaltına alınmasının ardından Kaymakam Ulaş Akhan kayyum olarak atandı. AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan görevlendirme ile İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş da kaymakama yardımcı olacak.

Makamında konu ile ilgili açıklama yapan Bursa'nın İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Türkiye'de 60 civarında kayyuma kalan belediye var. Önceki akşam AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Erol Kaya bizzat beni aradı. Doğubeyazıt ilçesi ile alakalı bir görevlendirmenin olduğunu bildirdi. Doğubeyazıt benim yedek subay olarak askerlik yaptığım yer. Doğubeyazıt'a dönem dönem giderdim. Kısmen bildiğim bir yer. İkinci durum ise, kaymakam refikliğini İnegöl'de yapmış çok değerli bir kardeşimiz, orada hem kaymakam, hem de belediye başkanı. Açıkçası orada belediye hizmetleri yok denecek kadar az. Temizlik hizmetleri de buna dahil. Belediyenin ciddi maddi borçları var. Bu noktada tecrübelerimizi, belediye birikimlerimizi orada paylaşmak için bize talimatlar oldu. Bununla alakalı kanun hükmünde kararname çıktı" dedi.

"Tecrübelerimizi paylaşma için orada olacağız"

Doğubeyazıt'ın köyleri ile beraber 121 bin nüfusu bir ilçe olduğunu ifade eden Aktaş, "İran sınırının kıyısında, sınır ticaretinin yoğun olduğu bir ilçe. Merkez nüfusu 80 bin. Önümüzdeki hafta nasip olursa 5 kişilik ekibimiz orada olacak. 3-4 hafta orada bulunacak. Çarşamba günü ben de gideceğim. Bu süre zarfında İnegöl'ümüzün tecrübesini paylaşacağız. Ekip arkadaşlarımız daha uzun müddet orada bulunacak. Ben oranın acil ihtiyaçlarını araştırdım" şeklinde konuştu.

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