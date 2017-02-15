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Aktaş Şampiyonları Ağırladı

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Aktaş Şampiyonları Ağırladı
İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Süper Amatör Kümeye yükselen İsaören Spor Kulübünün sporcu, yönetici ve teknik heyetini yemekte ağırladı.

İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Süper Amatör Kümeye yükselen İsaören Spor Kulübünün sporcu, yönetici ve teknik heyetini yemekte ağırladı.

İsaören Spor Kulübünün sporcu, yönetici ve teknik heyeti, Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile yemekte bir araya geldi. Şampiyonu Enver İnegöl Köftecisinde konuk eden Başkan Aktaş'a AK Parti yöneticileri de eşlik etti.

İsaören Spor Kulübü'nün son maçını izlediğini de hatırlatan Aktaş, "Son maçınıza da katılıp izlemiştim. Akabinde de kupa sevincinize ortak olmuştuk. Şunu lütfen unutmayın; şampiyon olmak zordur, ama şampiyon kalmak daha zordur. Siz artık Süper Amatör Küme takımısınız. Birçok ilçe takımının beceremediğini siz bir kırsal mahalle takımı olarak başardınız" diye konuştu.

Aktaş Şampiyonları Ağırladı

Aktaş Şampiyonları Ağırladı

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