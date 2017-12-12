Aktaş’tan Hasta Çocuklara Moral

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Müzeler Şube Müdürlüğü'nün Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için düzenlendiği...

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Müzeler Şube Müdürlüğü'nün Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için düzenlendiği atölye çalışmasına katıldı. Hacivat Karagöz gölge oyunuyla eğlenen çocuklarla şakalaşan Başkan Aktaş, ebeveynlere çocuklarını anne sevgisinden mahrum bırakmamaları konusunda uyardı.

Başkan Aktaş, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Celil Çolak'la birlikte Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. İlk olarak hastane bünyesindeki konferans salonunda çocuklar için Karagöz Müzesi tarafından organize edilen Hacivat Karagöz oyununu izleyen Başkan Aktaş, daha sonra hastane bölümlerini gezerek Başhekim İsmail Özcan'dan bilgi aldı. Hasta çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Aktaş, Göç Müzesi tarafından düzenlenen atölye çalışmasında da çocuklarla birlikte kağıttan oyuncaklar yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin sağlıkta geldiği noktanın gurur verici olduğunu kaydetti. Bugün Bursa'da hemen hemen bütün hastanelerde tedavi üniteleri olmasının yanında hastalar için sosyal imkanlar, çocuklar için derslikler ve eğlenceli programlar bulunduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, sağlıkta yaşanan değişim ve dönüşümün sınırının olmadığını, daha iyilerinin gerçekleşmesi yönünde yöneticilerde heyecan ve gayretin bulunduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi olarak Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde tedavi görenler için yapılan eğlence programlarına destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Aktaş, "Burada sadece gösteriler yok. Çocukların eğitimi ve sosyal faaliyetleri için gerekli bütün imkanlar mevcut. Çocuklarımız hem tedavi süreçlerini devam ettiriyorlar hem de sosyal hayattan, eğitim hayatından geriye kalmıyor. Bu güzel ve hayırlı çalışmada her kimin emeği varsa, hepsinden Allah razı olsun. Ben buradan ihtiyaç sahiplerinin gerçek hamisi Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Hem belediye başkanı hem de vatandaş olarak karşılaştığım bu manzaralar karşısında mutlu olmamak mümkün değil" diye konuştu.