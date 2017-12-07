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Aktepe’ye Kapalı Pazaryeri Ve Sosyal Tesis

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Aktepe’ye Kapalı Pazaryeri Ve Sosyal Tesis
Denizli Pamukkale Belediyesi Aktepe Mahallesi'nde Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi" projesini hayata geçiriyor.

Denizli Pamukkale Belediyesi Aktepe Mahallesi'nde Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi" projesini hayata geçiriyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, ilçenin en kalabalık mahallerinden biri olan Aktepe Mahallesinde yapılacak olan "Aktepe Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi'nde çalışmaların başladığını açıkladı. Yaklaşık 10 bin metrekare alanda yapımı planlanan bu önemli proje bölge halkının bir çok ihtiyacını karşılamış olacak. "Aktepe Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi"nde kapalı pazaryeri, dükkanlar, Taziye evi, 120 kişilik Nikah Salonu, 2 adet düğün salonu ve kapalı otopark bulunacak. Kapalı pazar yerleri sosyal donatı alanlarına dönüştürerek pazar anlayışına yeni bir boyut getirilmek istenilen projede, haftanın belirli günleri dışında atıl ve boş alanlar olarak kalan pazar yerleri özel bir komplekse dönüştürülmüş olacak.

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, "Aktepe Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi bölgenin birçok ihtiyacını karşılayacak. Pamukkale İlçemizin tamamında dur durak bilmeksizin çalışmalarımızı yürütüyoruz. Daha 3.5 yıllık bir belediye olmamıza rağmen bir çok önemli projeyi hayata geçirdik" dedi.

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