Aktürk’ten, Başkan Kayda’ya Fidan Desteği Teşekkürü

Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek, üreticilere yapmış olduğu fidan desteğinden...

Salihli Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek, üreticilere yapmış olduğu fidan desteğinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Ziraat Odası çalışmaları hakkında Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya bilgiler veren Başkan Aktürk, Salihli'de tarımın gelişmesi, üretimin desteklenmesi ve üreticilerin gelirlerinin arttırılması amacıyla Salihli Belediyesi tarafından başlatılan fidan projesi uygulamasıyla çiftçilere verilen desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Zeki Kayda, Salihli Belediyesinin özellikle kırsal mahallelerde geçimini tarım ve hayvancılık yaparak sağlayan çiftçilere fidan, mera ve tarımsal sulama alanlarında destek olduğunu belirtti. Tarım ve hayvancılığa her zaman destek olacaklarını vurgulayan Başkan Kayda, nezaket ziyaretinden dolayı Ziraat Odası Başkanı Necati Aktürk'e teşekkür etti.