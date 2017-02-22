Akut Afyon Gönüllüleri İlk Yardım Eğitimi Aldı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar Şubesi'ndeki 39 gönüllü ilk yardım eğitimi aldı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Afyonkarahisar Şubesi'ndeki 39 gönüllü ilk yardım eğitimi aldı.

Eğitim çalışması ile ilgili bir açıklama yapan AKUT Ekip Sorumlusu Ali Çukur, etkinliğin hizmet için eğitim kapsamında yapıldığını ifade etti. Eğitim faaliyetinin 4 grup halinde 2'şer gün yapıldığını söyleyen Çukur, eğitimin özel bir kurumda görevli eğitmen Abdil Özkul tarafından verildiğini aktardı. Çukur, eğitim faaliyetinin sonunda ise katılımcılara sertifika verildiğini kaydetti.