Akvaryumda Evlilik Teklifi

Bursa'da Sevgililer Gününde erkekler sevgililerine hoş bir sürpriz yaptı.

Bursa'da Sevgililer Gününde erkekler sevgililerine hoş bir sürpriz yaptı. Sevgililerini restorana getiren erkekler, akvaryumdan evlenme teklifi yaptırdı.

Yıldırım Belediyesi tarafından yaptırılan Kaplıkaya Cazibe Merkezinde bulunan Kocamanlar Balıkçılık, Sevgililer Gününde evliliği düşünen çiftler için ilginç bir program tertipledi. Özel gece için kız arkadaşları ile restorana gelen erkekler, önce yemek siparişlerini verdi. Bu sırada dev akvaryuma giren dalgıç, elindeki "Sevgililer Günün kutlu olsun, seni seviyorum" ve "Benimle evlenir misin?" yazılı döviz ile sevgilisine sürpriz yapan kişilerin bulunduğu masanın önündeki cama geldi. Erkek arkadaşlarının yaptığı sürpriz teklif karşısında şaşkına dönen genç kızlar, parmaklarına taktıkları yüzükle "evet" cevabını verdi.

Yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisine sürpriz bir evlilik teklifi yapan Durmuş Muslu, "Uzun zamandır kendisine sürpriz bir evlilik teklifi etmeyi düşünüyordum. Burayı da öğrenince buna karar verdim. Bu fırsatı kaçırmadım. Bir senedir beraberiz. 14 Şubat tarihini tercih ettim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben bile bu kadarını beklemiyordum" dedi.

Yapılan sürpriz karşısında göz yaşlarını tutamayan genç kız ise, "Çok heyecanlandım. Çok duygulandım. Hiç beklemiyordum. Bir kere daha aşık oldum. Son nefesime kadar evet diyorum" dedi.

Ayrıca Arap turistlerin de eşlerine sevgililer günü sürprizi yapması dikkatlerden kaçmadı.