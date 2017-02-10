Akyazı’dan Umre’ye Dualarla Uğurlandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Umreciler dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Kutsal topraklara Umre görevini yerine getirmek için gidenler her geçen gün artıyor. Akyazı'da da her yıl düzenlenen organizasyonlarla binlerce kişi kutsal topraklara Umre için gidiyor. Kutsal topraklara gitmek üzere Gazi Süleyman Paşa Camii önünde toplanan Umre kafilesi ve aileleri ile birlikte dualar, tekbirler ve salavatlarla uğurlanıyor. Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ve İlçe eski Müftüsü Mehmet Şenokur ve Akyazılı Din Görevlileri sabah saatlerinde Umrecilerle birlikte meydanda buluştu. Yapılan dualarla yola çıkan Umreciler aileleri ile vedalaşarak otobüse bindi. Umrecilerle tek tek selamlaşan Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan hayırlı yolculuklar diledi.