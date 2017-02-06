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Alacağı İçin Çatıya Cıktı

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Alacağı İçin Çatıya Cıktı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde inşaat firmasından çalışan F.Y. isimli işçi, alacağını alamayınca inşaatı yeni tamamlanan Muğla ağız ve Diş Sağlığı...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde inşaat firmasından çalışan F.Y. isimli işçi, alacağını alamayınca inşaatı yeni tamamlanan Muğla ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin çatısına çıktı. Polis yaklaşık bir saat çatıya çıkan vatandaşı ikna çabası parasının ödenmesi sonrası gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin hemen yanında inşaatı yeni tamamlanan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin çatı katında bir kişinin olduğu ihbarı sonrası Polis, Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerinin hemen altına hava yastığı sererek güvenlik önlemi aldı. 112 Ambulans ekipleri de hazır beklerken polis ekipleri F.Y.'yi ikna etmek için yaklaşık bir saat çaba gösterdi.

VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ HEM İZLEDİ, HEM DE GÖRÜNTÜ ÇEKTİ

Çatıya çıkan vatandaşı izlemek için çevreye çok sayıda meraklı vatandaş geldi. Vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak çatıya çıkan vatandaşın görüntüsünü çekti ve sosyal medyada paylaştı.

Alacağının ödenmesini isteyen şahıs, firma yetkilisini olay yerine çağırdı. Firma yetkilisinin olay yerine gelerek F.Y.'nin alacağı 6 bin TL parayı kendisine verdikten sonra eyleminden vazgeçti. F.Y. çatıdan polis eşliğinde indikten sonra gözaltına alındı.

Alacağı İçin Çatıya Cıktı

Alacağı İçin Çatıya Cıktı

Alacağı İçin Çatıya Cıktı

Alacağı İçin Çatıya Cıktı

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