Alacak Verecek Cinayeti Zanlıları Yakalandı

Gaziantep'te 2 gün önce alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan cinayetin zanlıları yakalandı.

Gaziantep'te 2 gün önce alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan cinayetin zanlıları yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Küsget Sanayi Sitesi 37 No'lu caddede 2 gün önce yaşandı. 33 yaşındaki Abuzer Kızıl, çalınan lastiklerini bulmak için gittiği Küsget Sanayi Sitesinde kimliği belirsiz şahıslarla yaşadığı kavga sonucu silahla vurulmuş ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası polis ekipleri cinayete karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik takip ve araştırma sonucu olayla ilgili izine ulaşılan 7 şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan 7 şahıs yapılan sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, gözaltında bulunan 7 şahsın ifadelerinde cinayeti işlemediklerini söyledikleri öğrenilirken, olayla ilgili firarda olan bir şahsın ise yakalanması için çalışma başlatıldı.