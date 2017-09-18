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Alaçam şehidini unutmadı

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Alaçam şehidini unutmadı
Samsun’un Alaçam İlçesi'nde mezarı bulunan şehit Savaş Topal, kabri başında dualarla anıldı. Belediye Başkanı Uyar, "Gençlerimiz teröre karşı canla başla mücadele ediyor" dedi

18 Eylül 2012 tarihinde Bingöl- Muş karayolunda terör örgütü PKK militanlarınca, izinden dönen silahsız ve sivil askerleri taşıyan konvoydaki otobüslerden birine uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırması sonucu şehit düşen Savaş Topal, memleketi Alaçam İlçesi'ne bağlı Yenice Mahallesi'nde mezarı başında dualarla anıldı.

Şehit oluşunun 5'nci yılında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Mehmet Süsüm tarafından dua yapıldı. Düzenlenen anma programına şehidin babası Halil Topal, Anne Emine Hatun Topal, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Munize Ersin, dernek yönetim kurulu üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

UYAR: MÜCADELE SÜRÜYOR 
Belediye Başkan Hadi Uyar da, "Birçok şehidimizi toprağa verdik, acılarını barımıza bastık. Ama şunu unutmuyoruz ki; ülkemiz terörle mücadele içerisinde karalı bir şekilde mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadelede de gençlerimiz kanlarıyla, canlarıyla mücadele diyorlar" diye konuştu.

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