Alaçam'da Gaziler Günü kutlandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı. Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene Alaçam Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Belediye Başkanı Hadi Uyar, daire amirleri, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı

Tören, Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Hadi Uyar tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edilen programda günün anlam ve önemini belirten konuşma Jandarma Uzman Onbaşı Hakan Bekdemir tarafından yapıldı.

Gaziler adına konuşan Kıbrıs Gazisi Raif Karatepe, “Gaziler Günü, canlarını bu aziz vatanın birliğine, bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir" dedi.