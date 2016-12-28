  • BIST 77.548
  • Altın 129,987
  • Dolar 3,5433
  • Euro 3,6811
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 7 °C
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • YEDAŞ'A, ŞOK VE REKOR TAZMİNAT
  • O ZAMAN NEFES ALDIRMA ZAMANI
  • ESKİ BAŞKANLAR SAMSUNSPOR'A NE KADAR DESTEKLEDİ?
  • Canlı Tv İzle - Halk TV ve Ulusal Kanal Online İzle
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler

Alaçam’da Örnek Kan Bağışı

» »
Alaçam’da Örnek Kan Bağışı
Samsun'un Alaçam ilçesinde Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve askerler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Kaymakam Oğuz Alp Çağlar ve askerler Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binasında gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, Esnaf Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, askeri personel, Mehmetçikler ve vatandaşlar katıldı.

Kan vermenin önemine işaret eden İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Murat Şenyurt, bağışlanan bir ünite kanın 3 can kurtardığına dikkati çekti.

Samsun Kızılay ekip başkanı Dr. Serdar Bayram, kan bağışı kampanyasında 65 ünite kan bağışı aldıklarını belirterek, "Kaymakamımız Oğuz Alp Çağlar, Garnizon Komutanımız Üsteğmen Murat Şenyurt başta olmak üzere rütbeli, asker ve vatandaşlarımızdan 65 ünite kan aldık. Bizim için bir ünite kan bağışının dahi çok önemi var. Kampanyayı düzenleyen ve kan bağışında bulunanlara teşekkür ederim" dedi.

Alaçam Kızılay Şube Başkanı İsa Şentürk, "Kan bağışı kampanyasında Samsun Kızılay Kan İstasyonundan 1 doktor, 3 hemşire görev yaptı. "Bir damla kan, kurtarılan bir can" sloganıyla Samsun Kızılay Kan Merkezi ile beraber ihtiyaç duyulan kanı, gönüllü bağışçılardan sağlıklı bir şekilde temin etmek için kan bağışı kampanyası düzenledik. Unutmayalım ki kan, yapılmayan tek ilaçtır. Onu sadece insanlar bağışlayabilir. Bir gün bizim de kana ihtiyacımız olabilir" diye konuştu.

Alaçam’da Örnek Kan Bağışı

Alaçam’da Örnek Kan Bağışı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uşak’ta Kar Tatili28 Aralık 2016 Çarşamba 20:48
  • Eskişehir’de Yılbaşı Öncesi Asayiş Denetimleri Arttı28 Aralık 2016 Çarşamba 20:48
  • Ak Parti Manisa İl Başkanlığına Berk Mersinli Atandı28 Aralık 2016 Çarşamba 20:48
  • Alaçam’da Örnek Kan Bağışı28 Aralık 2016 Çarşamba 20:33
  • Nükleer Enerji Santralleri Sektörlerinin Geliştirmesi Alanında İşbirliği Protokolü28 Aralık 2016 Çarşamba 20:33
  • Selendi’de Eğitime Kar Engeli28 Aralık 2016 Çarşamba 20:08
  • Gördes’te Yoğun Kar Yağışı Başladı28 Aralık 2016 Çarşamba 19:13
  • Dolandırıcılar Bu Sefer Halep’i Kullanıyor28 Aralık 2016 Çarşamba 19:08
  • Uşak’ta Üniversitelilere Girişimcilik Paneli28 Aralık 2016 Çarşamba 19:08
  • Gazetecilere Ücretsiz Check-up Hizmeti28 Aralık 2016 Çarşamba 19:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti