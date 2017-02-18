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Alaçam’ın Tarihi Dokusu Gün Yüzüne Çıkıyor

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Alaçam’ın Tarihi Dokusu Gün Yüzüne Çıkıyor
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Alaçam'ın tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlattıklarını...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Alaçam'ın tarihi dokusunun gün yüzüne çıkarılması için çalışma başlattıklarını belirterek, "Alaçam'la ilgili bir hayalimiz var. Alaçam'ın tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracak ve Türkiye'de örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Nevzat Ceylan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Sanem Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile ve teşkilat üyeleri ile birlikte Bafra ve Alaçam ilçelerinde bir dizi incelemelerde bulundu.

İlk olarak Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni gezen heyet, ardından Alaçam ilçesinde tarihi evlerin yer aldığı Çeşme Sokak'ta incelemelerde bulundu.

Deltada fotosafari

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Çiğdem Karaaslan, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ile fotosafari yapılması planlanan Kızılırmak Deltası'nı gezdiklerini belirterek, "Kızılırmak Deltası'nda bir süredir Nallıhan Kuş Cenneti'nde düzenlenen fotosafarinin daha kapsamlı halini Kızılırmak Deltamızda yapmayı düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili Kızılırmak Deltasını gezdik" diye konuştu.

Alaçam'da Türkiye'ye örnek olacak proje

Alaçam'da yapılan incelemeler hakkında bilgi veren Karaaslan, "Alaçam'ın tarihi dokusunun mutlaka gün yüzüne çıkarılması lazım. Bu konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığımızda ilgili bütün genel müdürlerinin, Büyükşehir Belediyemizin, Alaçam Belediyemizin katıldığı çok geniş kapsamlı bir toplantı yaptık. Bugünde tarihi evlerin bulunduğu Çeşme Sokak'ta tarihi yapıları misafirlerimizle gezdik. Mart ayında bu konuyla ilgili büyük bir toplantıyı ve saha çalışmasını burada gerçekleştireceğiz. Alaçam'la ilgili bir hayalimiz var. Alaçam'ın tarihi dokusunu gün yüzüne çıkararak tıpkı Safranbolu, Beypazarı gibi Karadeniz'de burayı öne çıkarmak. Bu konu ilçe halkının katılımıyla bir senaryo çerçevesinde gerçekleşecek bir durum. İnşallah Türkiye'de örnek olacak bir çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun'da güzel projeler hayata geçecek

Karaaslan, uzmanlık alanlarındaki yapılacak çalışmaları öncelikle Samsun'da hayata geçirmeyi düşündüklerini de belirterek, "Samsun'un önemli potansiyelleri var. Bu konularda uzman olan kişileri Samsun'a getirip, şehrimiz için gelecek vizyonu çizme noktasında çok güzel projeleri hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Alaçam’ın Tarihi Dokusu Gün Yüzüne Çıkıyor

Alaçam’ın Tarihi Dokusu Gün Yüzüne Çıkıyor

Alaçam’ın Tarihi Dokusu Gün Yüzüne Çıkıyor

Alaçam’ın Tarihi Dokusu Gün Yüzüne Çıkıyor

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