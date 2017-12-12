Alaçamlı Şehit Kabri Başında Anıldı

Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit J. Er Ramiz İleri, kabri başında dualarla anıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde Şehit J. Er Ramiz İleri, kabri başında dualarla anıldı.

Mardin İdil Kozluca 3. J. Hd. Bl. Komutanlığı emrinde vatani görevini ifa ederken 12 Aralık 1983 tarihinde kaçakçılarla çıkan çatışma sonucu şehit olan J. Er Ramiz İleri için, şehadetinin 34. yılında Alaçam'ın Akgüney Mahallesi'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi. Şehit Jadarma Er Ramiz İleri'nin anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.