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Alaçatı, ’Süslü Kadınlar’ın Bisiklet Turu İle Renklenecek

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Alaçatı, ’Süslü Kadınlar’ın Bisiklet Turu İle Renklenecek
Bu yıl beşinci kez düzenlenecek Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Alaçatı'nın da yer aldığı 50 merkezde eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Bu yıl beşinci kez düzenlenecek Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, Alaçatı'nın da yer aldığı 50 merkezde eş zamanlı olarak düzenlenecek.

24 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Alaçatı Balık Mezatı önünde başlayacak Süslü Kadınlar Bisiklet Turuna katılacak olan kadınlar, hem kendilerini, hem de bisikletlerini süsleyerek Alaçatı sokaklarında bisiklet kullanacak. İlk kez 2013 yılında İzmir'de başlayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği, yoğun ilgi görünce süreç içinde birçok şehre yayılarak bu yıl 50 merkeze ulaştı. Etkinlik ile ilgili oluşturulan sosyal medya sayfasında, bisiklet turunun herhangi bir kuruluş, kurum, parti, şirket tarafından düzenlenmediği vurgulanarak, kar amacı güdülmediğinin ve hiçbir ücret alınmayacağının altı çizildi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turunun, gönüllü kadınların yaptığı farkındalık etkinliği olduğu belirtilen açıklamada, "Amaç daha çok kadın bisikletçinin yollarda olmasına dikkat çekmektir. Farkındalık oluşturmaktır. Kadın sokağa çıkarsa dünya değişir. Ayrıca tüm dünyada bilinen Otomobilsiz Kentler Gününe de dikkat çekmek istiyoruz. Tur için kayıt gerekmiyor, bisikletinizi ve kendinizi süsleyip gelin. Tur yavaş ve kısa mesafedir. Tur için bisiklet getirmek kişilerin sorumluluğudur" denildi.

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