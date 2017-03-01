Komisyon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları...

TBMM Aladağ Öğrenci Yurdu Yangını Araştırma Komisyonu toplandı.

Komisyon, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Vekili Kemal Şamlıoğlu'nu dinledi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu, 2016 yılı sonu itibariyle 137 bin 415 çocuk ve aileye destek verdiklerini belirterek, "2016 yılı sonu itibariyle kullanılan miktar 623 milyon 714 bin Türk lirasıdır. Ortalama olarak 456 Türk lirası ile 821 Türk lirası ödemeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Evlat edinme konusunda bilgi veren Emiroğlu, "Evlat edindirme 2017 Ocak ayı itibariyle 15 bin 354 sayısına ulaşmıştır. Koruyucu aile hizmetleri, korunmaya ihtiyacı olan çocukların, çeşitli nedenlerle ailesi ile barındırılamayan çocuklar ve evlat edindirilemeyen çocukların anne ve baba özellikleri taşıyan ücretli veya gönüllü statüdeki aile ve kişilerin yanında gereksinim ve ihtiyaçlarına bağlı şekilde kısa ya da uzun süreli olarak kurumumuzun gözetiminde bakımlarının sağlanmasıdır. Koruyucu aile hizmeti olarak 5 bin 13 tane çocuğumuz koruyu aile yanında, 4 bini aile yanında koruyucu aile hizmetlerinden yararlanmaktadır" şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdür Vekili Kemal Şamlıoğlu ise, Türkiye'de 3 bin 905 öğrenci yurdunun faaliyet gösterdiğini belirterek, 845 yurdun ise FETÖ nedeniyle kapatıldığını ve toplam 4 bin 700 civarında özel öğrenci yurdunun bulunduğunu ifade etti. Şamlıoğlu, "Ortaöğretim, yani lise öğrencilerinin devam ettiği 2 bin 246, yükseköğretimde 2 bin 669 yurt vardır. Toplam öğrenci kapasitesi 378 bin. Bunlarda da şu anda 221 bin öğrenci kayıtlı. Ortaokul düzeyinde Türkiye'de bizim yurtlarımızın yüzde 54'ü dolu. Ortaöğretimde de yüzde 57. Adana'da devlet yurtlarının yüzde 69'u dolu" diye konuştu.

Özel Öğretim Yurtları Yönetmeliği'nin 2004 yılında çıkarıldığını hatırlatan Şamlıoğlu, "2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yönetmeliğimizde o zaman 5+3 vardı, ortaokul öğrencilerinin lise yurtlarında geçici kalabileceğine yönelik yönetmelik vardı. İçişleri Bakanlığı yetkisinde olarak kurulan dernekler, Vakıflar Genel Müdürlüğü çerçevesinde kurulan vakıflar isterlerse tüzel kişilik olarak 652 Sayılı Kanun dayanağı ile güvenlik sorunu yoksa özel eğitim kurumu açabiliyorlar. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 24 bin kurumu olan, 4 bine yakın yurdu olan, 20 bine yakın özel okul, dershanesi olan büyük bir yapı. 20 bininin çalışma ruhsatı İçişleri Bakanlığına ait. 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütün yetkileri tek merkezden yürütecek" ifadelerini kullandı.