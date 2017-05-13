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Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu’nun Süresi Uzatıldı

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Aladağ Yurt Yangınını Araştırma Komisyonu’nun Süresi Uzatıldı
Adana'nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın vakasının araştırılması için kurulan Meclis araştırması komisyonunun görev...

Adana'nın Aladağ ilçesinde kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın vakasının araştırılması için kurulan Meclis araştırması komisyonunun görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, "Adana'nın Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangın Vakasının Araştırılması ve Benzer Acıların Bir Kez Daha Yaşanmaması ve Kamusal Eğitim ve Barınma Haklarının Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altına Alınıp Yaygınlaştırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi, Genel Kurulun 09.05.2017 tarihli 89'uncu Birleşiminde 24.05.2017 tarihinden itibaren 1 ay uzatılmıştır" denildi.

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