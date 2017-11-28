Aladağ’da Yangın Faciasının Birinci Yılında Aileler Meb’in Önünde Toplandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangının ardından 1 yıl geçti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde, 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangının ardından 1 yıl geçti. Aileler Ankara'ya gelerek Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) önünde eylem yaptı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da 10'u öğrenci 12 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangının üzerinden bir yıl geçti. Olayda kızlarını kaybeden aileler Ankara'da toplanarak MEB önünde eylem yaptı.

Sosyal Haklar Derneği tarafından, "Aladağ'a adalet gelmedikçe, bu yangın sönmeyecek" pankartıyla MEB önünde gerçekleşen eyleme, yangında çocuklarını kaybeden aileler de katıldı. Eylemde, Sosyal Haklar Dernek Başkanı ve aynı zamanda CHP İstanbul Milletvekili olan Melda Onur tarafından bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

"Bizim evlatlarımız yandı, başka evlatlar yanmasın"

Aladağ'daki yangında vefat eden Semanur Aydoğdu'nun annesi Durdu Aydoğdu, "Ben bir anneyim. Bir sene oldu hiç bir gelişme yok. Biz adalet istiyoruz. Biz ağladık başka analar ağlamasın. Bizim evlatlarımız yandı. Başka evlatlar yanmasın" dedi.

"Cumhurbaşkanım bizim sizden başka kimsemiz yok"

Yangında kızını kaybeden bir baba ise, "Biz adalet istiyoruz, bunun için Ankara'ya geldik. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım ve Sayın Milli Eğitim Bakanım biz nereye gideceğiz. Bizim sizden başka kimsemiz yok. Lütfen sesimizi duyun" şeklinde konuştu.

Eyleme, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ve olayda çocuklarını kaybeden aileler katıldı.