  • BIST 88.323
  • Altın 146,649
  • Dolar 3,6715
  • Euro 3,9083
  • Samsun 3 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -1 °C
  • İzmir 8 °C
  • Ordu 5 °C
  • Sinop 3 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 1 °C
  • Trabzon 2 °C

Alakır Vadisi’nde Yeni Bir Bitki Türü Bulundu

» »
Alakır Vadisi’nde Yeni Bir Bitki Türü Bulundu
Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Alakır Vadisi'nin bulunduğu bölgede yeni bir gelincik türü bulundu.

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Alakır Vadisi'nin bulunduğu bölgede yeni bir gelincik türü bulundu.

Akdeniz ve Celal Bayer Üniversitelerinden bir ekip, Kumluca Alakır Vadisi'nin bulunduğu bölgede yeni bir gelincik türü buldu. Yeni türe "Alakır Gelinciği" adı verilirken, nesli kritik olarak tehlike altında olan türün dünyada sadece Alakır Vadisi'nde yayılış gösterdiği belirlendi. "Dibek Tabiatı Koruma Alanı Florası" adlı çalışma sırasında bulunan bitki türünün varlığının Alakır Nehri'nin akışıyla vadide oluşturduğu iklime dayandığı öğrenildi.

Güney Anadolu'dan yeni bir tür olan Alakır Gelinciği (Glaucium alakirensis) AÜ Uygulamalı Fen Bilimleri Enstitüsünden Ayşen Özçandır'ın yüksel lisans tez çalışması kapsamında bulundu. AÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından da desteklenen Özçandır'ın "Dibek Tabiatı Koruma Alanı Florası" adlı master tez çalışması kapsamında bulunan yeni türün, lokal endemik/tek nokta endemiği olduğu ve Alakır Vadisi'nden başka hiçbir yerde yayılış göstermediği belirtildi.

Yeni gelincik türü nesli "kritik" tehlikedeki bir tür olarak Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesi için de önerildi. Sarımsı turuncu renkli yeni türün ormanlardaki açık taşlık alanlarda ve bin 120- bin 360 metre yükseklikteki kireç taşı yamaçlarda yetiştiği, mayıs ve haziranda çiçeklendiği ve olgun meyvelerini hazirandan ağustosa kadar verdiği gözlemlendi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Batman Hava Kirliliğinde İlk Üçte15 Şubat 2017 Çarşamba 16:38
  • Antalya’da Sit Alanındaki Plaj Tamamen Yıkıldı15 Şubat 2017 Çarşamba 16:08
  • Ordu’da Çöp Reformu15 Şubat 2017 Çarşamba 14:08
  • Orman Ve Su İşleri Bakanlığı, Suriyeliler İçin Tesis Edilen Güvenli Bölgenin Su İhtiyacını Karşılayacak15 Şubat 2017 Çarşamba 12:28
  • Barajlardan Sevindiren Haber15 Şubat 2017 Çarşamba 09:03
  • Uludağ Üniversitesi Kendi Enerjisini Üretecek14 Şubat 2017 Salı 10:23
  • Uluabat Gölü Kurtuluyor14 Şubat 2017 Salı 10:18
  • Sakarya’da Jeotermal Kaynak Bulundu13 Şubat 2017 Pazartesi 15:28
  • Silahlı Saldırıya Uğrayan Köpek Hayatını Kaybetti13 Şubat 2017 Pazartesi 12:43
  • Ordu’da Yaban Hayvanlarına 3 Ton Yem Bırakıldı13 Şubat 2017 Pazartesi 10:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti