Alanya Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği arasında 2007 yılında imzalanan protokol kapsamında "Atık Pillerin Kaynağında...

Alanya Belediyesi, 2007 yılından bu yana 12 ton atık pil topladı.

Alanya Belediyesi ile Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği arasında 2007 yılında imzalanan protokol kapsamında "Atık Pillerin Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi Eğiticilerin Eğitimi" programı Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Alanya, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerini kapsayan eğitim programına katılan öğretmenlere, pillerin insan hayatındaki yeri, kullanımı, zararları, bertarafı ve dikkat edilmesi gereken hususlar koşunda bilgi verildi.

Eğitim programına 110 okuldan öğretmenler katıldı

110 okuldan öğretmenlerin katıldığı eğitim programında Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'nden Çevre Mühendisi Rümeysa Ercan bir sunum gerçekleştirdi. Dernek olarak yürütmekte oldukları atık pillerin ayrı toplanması çalışmaları kapsamında öncelikli hedef gruplarının çocukların bilinç düzeyini yükseltmek olduğunu vurgulayan Ercan, öğretmenlerle gerçekleştirdikleri bu eğitim programının projenin beklentilerinin karşılanması noktasında oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Alanya Belediyesi 12 ton atık pil topladı

Atık Pillerin Kaynağında Ayrı Toplanması Projesi hakkında konuşan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, 2007 yılından bu yana yürütülen çalışmalar neticesinde 12 tonun üzerinde atık pilin toplanarak Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği'ne bertarafının sağlanması amacıyla teslim edildiğini kaydetti. Erdoğmuş, doğaya kontrolsüz bir şekilde atılarak su ve toprak kirliliğine sebebiyet veren bu atık türünün ayrı toplanarak, tekniğine uygun bir şeklide bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla projenin uygulama ağını genişleteceklerini ifade etti.