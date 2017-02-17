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Alanya Belediyesi Peyzaj Düzenlemelerine Devam Ediyor

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Alanya Belediyesi Peyzaj Düzenlemelerine Devam Ediyor
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Konaklı Mahallesi D-400 Caddesi'nde peyzaj düzenleme çalışmaları başladı.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından, Konaklı Mahallesi D-400 Caddesi'nde peyzaj düzenleme çalışmaları başladı.

Alanya Belediyesi yaklaşan yaz sezonu öncesi merkez ve Mahallelerde peyzaj çalışmalarını hızlandırdı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, peyzaj çalışmaları kapsamında Konaklı Mahallesi D-400 Caddesi kenarında bulunan yeşil alan ve orta refüjde ağaç, çalı ve mevsimlik bitki dikimi çalışmaları yaptı.

Yeşile ve doğaya önem verdiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda yürüttüklerini belirten Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Kırsal ve Mahallelerde yeşillendirme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşan yaz sezonu öncesi bütün refüj ve yeşil alanlarda çalışma başlattık. Daha yeşil bir Alanya için merkez, mahalleler ve kırsalda ekiplerimiz çalışmalarını yürütüyor" dedi.

Alanya Belediyesi Peyzaj Düzenlemelerine Devam Ediyor

Alanya Belediyesi Peyzaj Düzenlemelerine Devam Ediyor

Alanya Belediyesi Peyzaj Düzenlemelerine Devam Ediyor

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