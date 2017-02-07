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Alanya Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

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Alanya Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Alanya'da faaliyet gösteren halk otobüsleri ve sahil büfeleriyle ilgili...

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Alanya'da faaliyet gösteren halk otobüsleri ve sahil büfeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Alanya Belediye Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Başkanı Adem Murat Yücel Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Yücel, 66 Halk otobüsünden 9 tanesinin el değiştirdiğini belirterek, "Navigasyonla mahalle arayan şoförler var. Hayatında hiç deniz görmemiş kişiler sahilde büfe işletiyor. Alanya'nın yıllardır kurduğu bir düzen var, bu düzenin korunması gerekir" dedi.

"Yerel yöneticiler olarak vatandaşların sorularına cevap vermek zorundayız"

Alanya'daki 66 halk otobüsünün 9 tanesinin el değiştirdiğini ve yerel yönetim olarak bundan haberlerinin olmadığını belirten Belediye Başkanı Yücel, "Vatandaşlara hizmet veren 66 otobüsün 9'u el değiştiriyor. Bunların kimin ne şekilde aldığını, ne olduğunu bilmiyoruz. Biz burada yerel yöneticiler olarak vatandaşların merak ettiği sorulara cevap vermek zorundayız. Bir kişi Elazığ'dan gelip bir günde 3 otobüsü birden alıyorsa ya o çok zengin ya da bizim bilmediğimiz bir şey var. Biz beldelerde belediye başkanlığı yaparken, otobüsü alan kişilerin en az 10 yıl Alanya'da ikamet etmiş olması, ya da en ez 5 yıl sürücü belgesi olması, bölgeyi tanıyor olması gibi bazı bağlayıcı kararlar alıyorduk. Şimdi görüyoruz, duyuyoruz ki navigasyonla yol, mahalle arayan, adres soran halk otobüsü şoförleri var".

Büyükşehir meclisine önerge

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Halk Otobüsleriyle ilgili konuda 6 Şubat Pazartesi günü yapılan Büyükşehir Meclisi'ne önerge verdi. Alanya Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Meclis Üyesi Adem Murat Yücel, Büyükşehir Meclis Üyeleri Zihni Asiltürk ve Selçuk Senirli imzasıyla verilen önergede "Alanya bölgesinde çalışmakta olan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Özel Halk Otobüslerinin satışlarında alıcı kişinin en az Alanya ilçesinde 10 yıl ikamet etme şartının konulmasını talep etmekteyiz" denildi.

Sahil büfeleriyle ilgili hukuksal mücadelemiz devam ediyor

Alanya plajlarındaki sahil büfelerinin işletilmesiyle ilgili de soruları yanıtlayan Belediye Başkanı Yücel, Alanya halkının ve yerel yöneticilerin bu şehrin düzenini korumak için çok şeyler kaybettiğini belirtti. "Sahil büfeleriyle ilgili kurulu bir düzen var. Ben bu şehrin 70-80'lı, 2000'li yıllara dönmesini istemiyorum. Dünyanın en güzel, en mutlu sahilleri oluşturuldu. Sahiller şimdiye kadar düzenli işletildi, bu düzeni de kimsenin bozmaya hakkı yok" diyen Başkan Yücel, büfelerin Alanya Belediyesi'nden alınarak Antalya Valiliği bünyesindeki Paylaşım Komisyonuna devredildiğini hatırlattı. Yücel, "Paylaşım Komisyonu bu büfeleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Biz de dava açtık, davayı kaybettik. Ancak tekrar dava açtık, hukuksal olarak mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

Sahil büfelerini bir kamu derneği işletmeli

Sahil büfelerinin kamu dernekleri tarafından işletilmesi taraftarı olduğunu kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ben büfelerin kamu derneği olan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) tarafından işletilmesi taraftarıyım. Ben turizmden ekmek yiyen, bilinçli insanların, profesyonel turizm yapan kalifiye elemanların bu büfeleri işletmesinden yanayım" ifadelerini kullandı.

İmitasyon ürün satan esnaflara karşı biraz anlayış istedi

Dünyadaki global ekonomik krizden Alanya esnafının da etkilendiğine dikkat çeken Belediye Başkanı Yücel, "Ekonomik nedenlerle Atatürk Caddesi'ndeki bazı dükkanlar boşaldı. Hukukun üstünlüğüne saygılıyız ama bu kriz devam ettiği sürece esnaflarımıza karşı en az 1-2 yıl daha anlayışlı davranmak ve onlara destek olmamız gerekiyor" dedi.

Alanya Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Alanya Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Alanya Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

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