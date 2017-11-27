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Alanya Belediyesi Vezneleri Öğle Saatlerinde Açık

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Alanya Belediyesi Vezneleri Öğle Saatlerinde Açık
Emlak vergisi ödemeleri için Alanya Belediyesi vezneleri öğle arası açık kalacak.

Emlak vergisi ödemeleri için Alanya Belediyesi vezneleri öğle arası açık kalacak.

Emlak Vergisi ve 2017 yılına ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi'nin 2. taksit ödeme süresinin, bu ay bitiminde sona ereceğinden mükelleflere ödeme kolaylığı sağlamak için Alanya Belediyesi vezneleri öğle arası da açık bulundurulacak. Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yılda iki dönem olarak taksitlendirilen Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisinin 2017 yılına ilişkin ikinci taksit ödeme süresi ve yapılandırma taksitleri 30 Kasım 2017 tarihinde sona eriyor.

Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için Emlak Vergisi ve iş yerlerine ait Çevre Temizlik Vergisi ile İlan Reklam Vergisi ödemelerini zamanında yapmaları için 30 Kasıma kadar belediye vezneleri öğle arası 12.30 ile 13.30 arasında da açık bulundurulacak.

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