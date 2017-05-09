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Alanya Belediyesi’nden 3 Yılda 304 Milyon Tl’lik 216 Eser Ve Proje

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Alanya Belediyesi’nden 3 Yılda 304 Milyon Tl’lik 216 Eser Ve Proje
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17 Mayıs Çarşamba günü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 3 yıllık hizmet süresinde...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17 Mayıs Çarşamba günü Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in 3 yıllık hizmet süresinde yaklaşık 304 Milyon TL'lik maliyetle ilçeye kazandırdığı 216 eser ve projenin açılış ve temel atma töreni gerçekleştirecek.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 12.30'da Belediye Hizmet Binası arkasında düzenlenecek Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi. Belediyeyi halkla buluşturarak 3 yıldır ürettikleri projelerin bir kısmını yeni açılışlarla, bir kısmını da temel atmalarla taçlandırmak istediklerini belirten Yücel, "Partimizin vizyonu ve misyonu doğrultusunda üretken belediyecilik anlayışı ile hizmet etmekteyiz. Şehrin huzuru, mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

3 yılda 304 milyon TL'lik yatırım

Belediye Başkanı Yücel, toplu açılış ve temel atma töreninde açılışı yapılacak ve temeli atılacak 216 eserin toplam maliyetinin 304 Milyon TL olduğunu açıkladı. Başkan Yücel, "3 yılda 304 milyonluk yatırım yaptık. İhale aşamasında daha çok projelerimiz var. Kalan süre içerisinde daha bir çok yeni yatırımlara da el atacağız" dedi.

"Genel başkanımızı Alanya'da ağırlamaktan onur duyacağız"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de 17 Mayıs'ta düzenlenecek programa katılacağını hatırlatan Belediye Başkanı Yücel, "Bundan önceki ziyaretlerde ve haftasonu programımızda Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi bu açılışlar için Alanya'ya davet ettik. Yoğun programları arasında bizleri kırmadılar. Genel Başkanımız programda halkımıza hitap edecekler. Genel Başkanımızı aramızda görmekten mutluluk ve onur duyacağız."

Başkan Yücel'den davet

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tüm Alanya halkını Belediye'nin toplu açılış ve temel atma programına davet etti. Başkan Yücel, "Tüm Alanya halkını belediyemizin programına davet ediyorum. Alanya halkımızın o gün bizlerle olacaklarını biliyorum. Şimdiden tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışı yapılacak projeler:

"Demirtaş Sahipsiz Hayvan Geçici Bakım Evi Ve Rehabilitasyon Merkezi, Oba Kız Öğrenci Yurdu, Kestel ve Toslak Düğün Salonu, Alaiye - Kestel İsa Küçülmez - Konaklı Cömert Caddelerinde Prestij Caddeleri, 6 Adet Belediye Ek Hizmet Binası (Avsallar/ Oba Park Ve Bahçeler/ Mahmutlar / Payallar / Tosmur Temizlik İşleri / Sarımut ), 24 Adet Taksi Durağı,

Muhtarlık Hizmet Binaları, Çıplaklı Kalker Maden Ocağı, Park Ve Bahçeler Bitki Üretim Tesisi, 55 Adet Yeni Park Ve Çocuk Oyun Grubu, Hacet Mahallesi Köprüsü, Şekerhane Mahallesi Katlı Otopark, 126 Adet Yeni Araç, 2 Adet Atık Çöp Aktarma ve Terfi Merkezi, 2 Adet Geri Dönüşüm Tesisi, Sosyal Projeler."

Temel Atma Töreni Yapacak Projeler:

"GES Enerji Üretim Tesisi, Tavşandamı Rekreasyon Alanı, Teleferik Projesi, Çayarası Camii Yapımı, Payallar Çok Programlı Lise, Kestel - Mahmutlar Anadolu Lisesi, Demirtaş Kültür Merkezi ve Düğün Salonu, Güney Düğün Salonu, Mahmutlar - Avsallar - Okurcalar- Çevre Düzenlemesi ve Prestij Caddeleri."

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