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Alanya Belediyesi’nden Asfaltlama Çalışmaları

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Alanya Belediyesi’nden Asfaltlama Çalışmaları
Alanya Belediyesi, 3 yılda 118 kilometre sıcak asfalt, 385 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi, 3 yılda 118 kilometre sıcak asfalt, 385 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi merkezde ve kırsalda 2014 ile 2016 yılları arasında bin 216 kilometre yolda stabilize çalışması yaptı. Özellikle kırsal Mahallelerdeki yolları yeniden düzenleyen Belediye, kırsal ve yaylalara ulaşımı ağlayan yollarda iyileştirme yaparak kaliteli ve kesintisiz ulaşım ağını kurdu. Sarımut ve Gökbel Yaylası'na kurulan şantiyelerle daha hızlı hizmet etme imkanı bulan ekipler, uzak Mahallelerde yaşayan vatandaşların yüzünü güldürdü.

3 yılda bozulan yollarda 2 bin ton yama kullanıldı

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde çeşitli nedenlerle bozulan yollarda üst yapı düzenlemesi kapsamında 2 bin ton asfalt yama çalışması yaptı. Sadece Yol ve Asfalt Şefliği'ne bağlı ekiplerin çalışmalarında rotmiks yerine sıcak yama kullanılmasıyla 1 milyon 100 TL tasarruf sağlandı.

3 yılda 118 kilometre sıcak asfalt serildi

Merkez, doğu, batı ve yaylalarla birlikte çok geniş bir alanda yol ve asfalt çalışması yapan Alanya Belediyesi, 3 yılda 118 kilometre sıcak asfalt serimi yaptı. Şehrin trafik akışının rahat ilerlemesini sağlayan düzgün bir yüzeye sahip, trafik işaretlerinin kolay uygulanabildiği, araçların seyri sırasında düşük gürültü seviyesine sahip, konforlu seyahat imkânı sağlayan sıcak asfaltı tercih eden Alanya Belediyesi, 2017 yılından itibaren ilçe genelinde sadece sıcak asfalt uygulamasına geçmeyi planlıyor.

2017 yılında hedef tüm bölgelerde sıcak asfalt

2017 yılı asfalt sezonu için hazırlıkların sürdürüldüğü belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaşanabilir ve güvenli bir kent ortamı için tüm bölgelerde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Yücel, "Asfalt çalışmalarımız özelikle altyapısı tamamlanan yollarda devam ediyor. Sürücülerin konforu ve sorunsuz trafik akışı için sıcak asfaltı imkânlarımız dahilinde daha çok tercih etmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz tüm bölgelerde sıcak asfalt serimi yapmak. 2017 yılı asfalt sezonu için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Planlamalarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Alanya Belediyesi’nden Asfaltlama Çalışmaları

Alanya Belediyesi’nden Asfaltlama Çalışmaları

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