Alanya’da 247 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarmanın ormanlık alanda düzenlediği operasyonda 639 kök Hint keneviri ve 247 kilo esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, jandarmanın ormanlık alanda düzenlediği operasyonda 639 kök Hint keneviri ve 247 kilo esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ormanlık alanda uyuşturucu yetiştirildiği istihbaratına ulaşan Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, dün saat 12.00 sıralarında Güzelbağ Mahallesi'ndeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Operasyonda ormanlık alana ekili vaziyette 639 kök Hint keneviri ve 247 kilo esrar ele geçirildi. Ele geçirilen 639 kök Hint keneviri olay yerinde yakılarak imha edilirken, 247 kilo esrar maddesine ise el konuldu. Olayla ilgili eşkal bilgilerini tespit eden jandarma, 1'i kadın 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.