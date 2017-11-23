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Alanya’da 3 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı

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Alanya’da 3 Ayrı Suçtan Aranan Şahıs Yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 3 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık gibi 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan İlhan B.'nin (32), ilçede bulunduğu bilgisine ulaştı. Fiziki takip sonrası İlhan B.'nin Güller Pınarı Mahallesi İzzet Azakoğlu Caddesinde yürüdüğünü tespit eden ekipler harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İlhan B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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