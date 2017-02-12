Alanya’da 4 Ayrı Suçtan Aranan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık, kapkaç ve yağma gibi 4 ayrı suçun faili olarak aranan şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hırsızlık, kapkaç ve yağma gibi 4 ayrı suçun faili olarak aranan şüpheli yakalandı.

25 Ocak tarihinde Oba Mahallesi'nde bir kadının kapkaç yoluyla çantasının çalınması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipleri olayın meydana geldiği yerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin hırsızlık, kapkaç ve yağma gibi 4 ayrı suçun faili olan ve hakkında yakalama kararı bulunan 22 yaşındaki Sedat E. olduğunu belirledi. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde Oba Mahallesi'nde sivil ekipler tarafından takibe alınan Sedat E.'yi, yaya olarak yürüyen E. M. adlı kişinin zorla parasını almak isterken suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Sedat E., çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.