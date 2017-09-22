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Alanya’da Caz Rüzgarı

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Alanya’da Caz Rüzgarı
Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri, Selen Beytekin'in muhteşem sahne performansıyla başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri, Selen Beytekin'in muhteşem sahne performansıyla başladı.

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Uluslararası Alanya Caz Günleri, tarihi Kızılkule Meydanı'nda kurulan konser alanında başladı. Caz günlerinin ilk gününde vokalist Selen Beytekin, trompette Şenova Ülker, saksafonda Engin Recepoğlları, trombonda Bulut Gülen, piyanoda Ercüment Orkut, kontrbasta Ozan Musluoğlu, davulda Ferit Odman eşlik etti. Yaklaşık bin 500 kişinin izlediği konsere ilçedeki turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Konserde gazetecilere açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugün 14. Uluslararası Alanya Caz Günleri'nin başladığını söyledi. Başkan Yücel, "Çok renkli ve muhteşem simaların olduğu çeşitli milletlerden misafirlerimiz geldi. Ulusal arası nitelik taşıdığını buradan da görüyorsunuz. Ve yine ülkemizin birçok şehrinden izleyiciler var. Tüm caz severleri 4 sürecek Alanya Caz Günleri'ne bekliyorum. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Alanya halkına da renkli ve eğlenceli bir hafta sonu diliyorum" dedi.

Alanya Caz Günleri'nin ikinci gününde Big Al & The Jokers grubu sahne alacak.

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