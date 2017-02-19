Alanya’da ‘Derya Gülü’ Seyirciyle Buluştu

Alanya Belediye Tiyatrosu'nun son oyunu, Necati Cumalı'nın eseri, Murat Atak'ın yönetmenliğini yaptığı "Derya Gülü" adlı oyun seyirciyle buluştu.

Alanya Belediye Tiyatrosu'nun son oyunu, Necati Cumalı'nın eseri, Murat Atak'ın yönetmenliğini yaptığı "Derya Gülü" adlı oyun seyirciyle buluştu.

Alanya Belediye Tiyatrosu'nun iki perdelik drama oyunu Derya Gülü, seyircisiyle buluştu. Cumartesi günü ikinci kez sahnelenen oyuna seyirciler büyük ilgi gösterdi ve salonu tamamen doldurdu. Biletleri günler öncesinde tükenen oyunu 700 kişi izledi. Sahnelenen oyunu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de izledi.

"2 perde oynandı"

Ege kıyısındaki bir sahil kasabasında yaşlı bir balıkçının, karısıyla aralarındaki geçimsizliğin yol açtığı dramın anlatıldığı oyun 2 perde olarak sahnelendi. Meryem ile balıkçı kocası Haşim Kaptan arasında ciddi bir yaş farkı vardır. Meryem kendisini sevgisiz ve yalnız hissetmektedir. Meryem'e yakınlaşmaya başladığı şüphesiyle yanındaki adamını kovan Haşim Kaptan, yeni bir yardımcı bulur kendine: Sinan. Yaşça da birbirlerine denk olan Meryem ile Sinan arasında bir yakınlaşma başlar. Oyunda yaşlı balıkçı Haşim Kaptan rolünü Nejat Koper, eşi Meryem rolünü Birke Muratal ve çiftin hayatına girerek tüm dengeleri değiştiren genç balıkçı Sinan rolünü ise Vedat Akbulut canlandırıyor.

"Seyirciler büyük ilgi gösterdi"

Cuma ve Cumartesi olmak üzere 2 kez sergilenen Alanya Belediye Tiyatrosu'nun yeni oyunu "Derya Gülü'nü', toplam 700 kişi seyretti. Yönetmenliğini Murat Atak'ın yaptığı dram oyunu gerek sahne dekoru, gerekse konusuyla seyircilerden tam not alırken oyun bitiminde oyuncuların performansı ayakta alkışlandı. Bir denizkızı hikâyesi olan Derya Gülü adlı oyun, 24-25 Şubat tarihlerinde Alanya Kültür Merkezi'nde tekrar sahnelenecek.