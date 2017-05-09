Alanya’da Günübirlik Turlara Rus Ve Ukraynalı Turist Bereketi

Antalya'nın Alanya ilçesini tercih eden tatilci ve turistlerin vazgeçilmezi günübirlik tekne turları, bu yıl Rus ve Ukraynalı turistlerle başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesini tercih eden tatilci ve turistlerin vazgeçilmezi günübirlik tekne turları, bu yıl Rus ve Ukraynalı turistlerle başladı. Lüks teknenin kaptanı ise ilk müşterini Alanya'nın simgesi olan muz ve çiçeklerle karşıladı.

Alanya'daki tur tekneleri, mayıs ayının gelmesiyle birlikte seferlerine başladı. İlçenin doğal ve tarihi güzelliklerini denizden keşfetmek isteyen yabancı turistlerin tercihi haline gelen tur tekneleri, özellikle Ukraynalı ve Rus turistlerden yoğun ilgi görerek sezon açılışını yaptı. Sabah saatlerinde çoğunluğu Ukraynalı ve Rus turistlerden oluşan gruplar otobüsle limandaki lüks tekneye getirildi. Tekne Kaptanı Turgay Meşe de yılın ilk turist müşterilerini Alanya muzu ve çiçeklerle karşıladı. Daha sonra lüks teknede yerlerini alan turistler Alanya'nın tarihi güzelliği olan Kızılkule, Tersane, Alanya Kalesi, Aşıklar Mağarası ve Damlataş Plajı güzergahında gezintiye çıktılar. Teknelerin açıkta demir atmasıyla yüzme imkanı da bulan turistler, eşsiz manzaranın tadını doyasıya çıkardılar. Günübirlik turlarda balık, tavuk ve salata gibi çeşitli yiyecekler servis edilen turistler, hareketli müzikler eşliğinde dans ederek turlarını tamamladı.

"İnşallah bu sezon güzel olur"

Tekne Kaptanı Turgay Meşe, sezonun ilk turuna başladıklarını söyledi. Meşe," İlk misafirlerimiz gelmeye başladı. İlk gelen misafirlerimizi Alanya'nın marka haline gelen muzu klasikleşmiş servislerimizle karşıladık. Güzel bir sezona başlayacağımıza inanıyorum. Hareketler, beklentiler ve gelen müşterilerleher şey çok güzel gidiyor. Bugün de ilk turumuzu yaptık. Güzel duygular içerisindeyim inşallah bu sezon güzel olur ve insanların emeği boşa gitmez" dedi.

"15 yıl sonra tercihim yine Alanya oldu"

Tekne gezintisine çıkan Ukraynalı Natalia Kyrychenko ise 15 önce yıl önce tatil için Alanya'ya geldiğini ve bu sene yine tatil tercihinin Alanya olduğunu söyledi. Kyrychenko,

İlk Alanya'ya geldiğimde erkek arkadaşım vardı. Şimdi ise 3 çocuğum oldu. Türkiye'yi ve Alanya'yı çok seviyoruz. Burada çok güzel servisler ve güler yüzlü insanlar var" diye konuştu.