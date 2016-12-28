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Alanya’da Hayırseverden, 249 Öğrenciye Giyim Yardımı

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Alanya’da Hayırseverden, 249 Öğrenciye Giyim Yardımı
Antalya'nın Alanya ilçesinde hayırsever işadamı, kırsal bölgede eğitim gören 249 öğrenciye giyim yardımında bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde hayırsever işadamı, kırsal bölgede eğitim gören 249 öğrenciye giyim yardımında bulundu.

Alanya'ya 30 kilometre uzaklıktaki Gümüşkavak Mahallesi'nde eğitim-öğretim veren Dimçayı İlk ve Orta okulluna hayırsever işadamı Murat Koçyiğit tarafından getirilen yardım paketleri, daha önce okul yönetimi tarafından tespit edilen 249 öğrenciye dağıtıldı. İçinde ayakkabı, mont, kazak, pantolon, çorap gömlek bulunan paketlerini alan öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, hayırsever Koçyiğit'e teşekkür ederek, okulda eğitim gören 249 öğrencinin giyimine destek verdiklerini söyledi.

Müdür Er," Özellikle 7 mahalleden bu okulla öğrenci geldiği için, bu okulu tercih ettik. Hayırseverimiz sayesinde bir nebze olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Bu konuda emek geçen herkese çocuklarım ve öğretmenlerim adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırsever vatandaşların duyarlılığı sayesinde ilçede bulunan birçok okullarda temel ihtiyaçları sağlıyoruz. Allah onların hepsinden razı olsun" diye konuştu.

"Çocuklarımızı sevindirdik"

Böyle bir imkanı sağladığı için Hüseyin Er'e teşekkür eden Koçyiğit ise," Çocuklarımızı giyimini sağladık ve sevinmelerine vesile olduk. Ben Alanya'yı sadece sahilden ibaret biliyordum. Böyle değilmiş en azından bunu da öğrenmiş olduk. Benim gibi yardım bulunmak isteyen ve Alanya'nın gerçek yüzünü görmek isteyenler ilçenin kırsal mahallelerine de gelsin. Gerçekten ihtiyacı olan çok okul ve öğrenciler var" dedi.

Alanya’da Hayırseverden, 249 Öğrenciye Giyim Yardımı

Alanya’da Hayırseverden, 249 Öğrenciye Giyim Yardımı

Alanya’da Hayırseverden, 249 Öğrenciye Giyim Yardımı

Alanya’da Hayırseverden, 249 Öğrenciye Giyim Yardımı

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