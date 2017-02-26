Alanya’da Öğrencilere Ygs Provası

Antalya'nın Alanya ilçesinde lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını gidermek, moral ve motivasyon amacıyla Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)...

Antalya'nın Alanya ilçesinde lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygısını gidermek, moral ve motivasyon amacıyla Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) öncesi prova yapıldı.

Hüseyin Girenes Fen Lisesi ile Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya İşletme Fakültesinde gerçekleştirilen YGS provasına 98 lise son sınıf öğrencisi katıldı. Birebir YGS kurallarının uygulandığı sınavda öğrencilerin sınav stresini atmaları, sınav kaygısını gidermek, moral ve motivasyon olması hedeflendi. Sıkı bir güvenlik kontrolünden geçerek sınıfa alınan öğrenciler için bu yıl ilk kez uygulanan saat 09.45'de sınıfta olma kuralı da atlanmadı.

12 Mart Pazar günü yapılacak olan YGS öncesi tüm lise son öğrencilerinin aynı atmosferi hissedip yaşamaları adı altında bugün farkındalık oluşturduklarını aktaran Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Hüseyin Girenes Lisesinin son sınıf öğrencileriyle Alanya Keykubat Üniversitesinin amfilerinde YGS provası gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Umarım çocuklarımızın başarısına kattı sağlayacaktır"

2017 Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda bazı değişiklikler olduğunu söyleyen Er, "Bu değişiklerden birisi sınava 15 dakika kala tüm kapılar kapatılacak. Normalde sınavımız saat 10'da başlayacak. Ama saat 09.45'de bütün öğrencilerimiz sınıflar hazır olmuş olacak. Biz bugün burada bu sınavın aynısını gerçekleştirdik ve 3 öğrencimiz kimlik kartsız, bütün uyarılara rağmen bir öğrencimiz de belirtilen zamandan sonra geldiği için sınava alınmadı. Öğretmelerimizle beraberinde sınav olan salonları gezdik. Gözetmen öğretmenlerimiz ciddi bir şekilde görevlerini icra ettirerek sınavların gerçekleşmesini sağlıyorlar. Velilerimiz bu durumdan gayet memnun. Biz bu uygulamayı diğer okullarımızda da kendi imkanlarımız doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Umarım çocuklarımızın başarısına kattı sağlayacaktır" diye konuştu.

Sınav çıkışı öğrenciler YGS provasından çok mutlu olduğunu belirterek, güzel bir deneyim, sınav tecrübesi olduğunu ve üniversite ortamı gördüklerini söyledi.