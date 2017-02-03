Alanya’da Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları Başladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları başladı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları başladı.

Alanya Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen yarışın startı, Atatürk Anıtı önünde verildi. Sadece Türk sporcuların puan aldığı ve 640 bisikletçi katıldığı yarışların ilk gününde büyük erkeklerde, Synergy Bakü takımından Kiril Pozdnyakov 1'inci, Kolss Continental'den Vitaly Buts 2'inci, Belarus Milli Takımı'ndan Yauheni Karaliok 3'üncü oldu.

Büyük kadınlarda Ukrayna Milli Takımı'ndan Ganna Solovei 1'inciliği elde ederken, Sakarya Telekomspor'dan Hatice Yılmaz 2'inci, Karaman Ekstrem Bisiklet ve Doğa Sporları takımından İrem Ceren Akan 3'üncü oldu. Kadınlarda Türkiye puanlamasında ise Hatice Yılmaz 1'inci, İrem Ceren Akan 2'inci, Kocaeli Brisaspor'dan Cansu Türkmenoğlu üçüncü oldu.

Türkiye Şampiyonası puanlamasında ise ilk üç sırayı Kocaeli Brisaspor bisikletçileri oluştururken, yarışı Kemal Küçükbay 1'inci, Mustafa Köklü 2'inci, Yunus Emre Yılmaz 3'üncü tamamladı. Şampiyonanın ikinci gününde sporcular, yarın master erkekler kategorisinde pedal çevirecek.