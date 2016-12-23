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Alanya’da Uyuşturucu Operasyonu

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Alanya’da Uyuşturucu Operasyonu
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ekipleri, alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda uyuşturucu sattığı belirlenen Dehran G.'yi (36) dün akşam Toslak Mahallesi'nde bir eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Operasyonda evde yapılan aramada 150 gram esrar maddesi, bir miktar kenevir tohumu, 8 kök kenevir, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bir hassas terazi ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan Dehran G., karakola getirildi. Zanlının sorgusu sürüyor.

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